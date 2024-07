Verklärung Trumps Wie durch ein Wunder

In den religiös geprägten USA ist gerade häufig von einem Wunder die Rede. Eine winzige Kopfbewegung hat Donald Trump das Leben gerettet. In Deutschland würde man vielleicht sagen, wie durch ein Wunder ist er bei einem Mordanschlag dem Tod entgangen. Denn hierzulande ist religiöses Empfinden durch die Aufklärung gegangen. Manche Menschen denken gar nicht mehr in religiösen Dimensionen, andere halten es für eine Geringachtung der biblischen Heilsgeschichten, sie auf einen Politiker zu übertragen. Noch dazu auf einen, der sich bis zum Gewaltakt gegen ihn nicht wie ein Heiliger verhalten hat, nicht wie einer, der Frieden unter die Menschen bringen, sondern eher ihre Wut und Empörung entfesseln wollte. Zum eigenen Nutzen.