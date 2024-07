Natürlich ist es keine Option, mit dem Hinweis auf die Pressefreiheit einfach alles laufen zu lassen. In den USA kann man beobachten, was geschieht, wenn ein Land mit einer gespaltenen Öffentlichkeit lebt und Fakten komplett an Wert verlieren. Aber gerade Verbote beschleunigen solche Prozesse womöglich eher als sie das Abdriften von Teilöffentlichkeiten verhindern. Sie befördern eine „Ja, und?“-Haltung, auf die man auch in Deutschland immer häufiger stößt. Rechtsradikales Gedankengut und Verschwörungsdenken werden andere Kanäle finden – je verborgener, desto schwieriger ist es, darauf zu reagieren. Das wird immer komplexer in einer zersplitternden Öffentlichkeit mit ihren Meinungsblasen und digitalen Verstärkern für alles Spalterische und Sensationelle, wohl wahr. Aber es bleibt der einzige Weg, auf dem Pfad der Vernunft zu bleiben.