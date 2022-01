Ihre Themen sind Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen Rechts ebenso wie Gesundheits- und Pflegepolitik. Soziale Gerechtigkeit, verbunden mit dem Klimaschutz, ist ein zentrales Anliegen der Frau, die bei einer alleinerziehenden Mutter aufwuchs. Deren Erfahrungen als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus hätten sie bewogen, in die Politik zu gehen, betonte Lang auch in ihrer Bewerbungsrede für das neue Amt. Ihr Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Berlin (2012 - 2019) beendete sie ohne Abschluss.