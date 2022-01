In der iranischen Hauptstadt Teheran geboren, kam Nouripour 1988 mit seiner Familie als 13-Jähriger nach Frankfurt am Main. Sein Studium unter anderem in Philosophie und Rechtswissenschaft beendete Nouripour ohne Abschluss. Er arbeitete als selbstständiger Berater, bevor er 2006 als Nachrücker von Joschka Fischer in den Bundestag kam.