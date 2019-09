Manfred Weber : CSU-Vize gibt Schwarz-Grün als neues „Zukunftsmodell“ aus

Berlin Für die Schwarzen waren die Grünen lange ein rotes Tuch. Nun baut CSU-Vize Manfred Weber an einem wegweisenden Bündnis, das alleine die Probleme Deutschlands lösen könne.

Die Flexibilität in Richtung Grün ist nicht neu. Als CDU, CSU und Grüne nach den Bundestagswahlen im Oktober 2013 erstmals konkret sondierten, ob es für ein schwarz-grünes Bündnis reichen könnte, legte zur Verblüffung der Grünen der damalige CSU-Parteichef Horst Seehofer von sich aus mit dem Staatsbürgerschaftsrecht eine Morgengabe auf den Tisch. Doch die Grünen waren in ihrem linken Flügel noch nicht so weit und brachten die Option zu Fall. Als es Ende 2017 um ein schwarz-gelb-grünes Jamaika-Bündnis ging, berichtete der designierte Parteichef Markus Söder davon, wie gut die Gespräche gerade mit den Grünen gelaufen seien. Diese Option scheiterte dann an der FDP.

Die neue Traumpaarung Webers könnte auch von den Umfragen beflügelt sein, die die SPD permanent unter und die Grünen dauerhaft über 20 Prozent ansiedeln. Zudem gewöhnen sich Union und Grüne daran, am selben Kabinettstisch zu sitzen. In Baden-Württemberg und Hessen funktionieren grün-schwarze und schwarz-grüne Regierungsbündnisse, in Schleswig-Holstein Schwarz-Grün-Gelb und in Sachsen-Anhalt Schwarz-Grün-Rot. Es sieht danach aus, dass es solche Kenia-Koalitionen auch in Brandenburg und Sachsen geben könnte. Deshalb gibt Weber eine sich in der Union verbreitende Erkenntnis wieder, wonach die Grünen in Regierung eine „große Wandlung“ vollzogen“ hätten, von einer ideologisierten zu einer Partei geworden sei, die „weiß, dass man in der Verantwortung steht“. Mag sein, dass die Union das gerade bei der SPD vermisst. Mag aber auch sein, dass Webers Chancen auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zusammenzuschmelzen begannen, als sich die Grünen in Brüssel sehr schnell gegen ihn aussprachen. Der Lerneffekt: Die Grünen als Faktor von wachsender Bedeutung in der Politik besser einbinden.