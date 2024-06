Debatte um Flüchtlinge aus der Ukraine Dobrindts zynische Drückeberger-Drohung

Denn natürlich hat das Ungerechtigkeitsempfinden Gründe. Dass Geflüchtete aus der Ukraine pauschal Bürgergeld bekommen, wurde zu Beginn des Kriegs mit Pragmatismus in einer akuten Lage begründet. Doch nun erleben viele, dass ukrainische Geflüchtete mit vollen Bezügen in einem Zwischenzustand festhängen, eigentlich zurück wollen, wegen der Bedrohung aber nicht zurück können, teils nicht richtig Deutsch lernen, sich um kleine Kinder kümmern müssen, keine Arbeit aufnehmen. Zugleich ist die Arbeitsquote in anderen EU-Aufnahmeländern höher.