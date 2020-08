Corona-Pandemie : Spahn will Pflichttest für Reiserückkehrer rückgängig machen

Spahn will Pflichttest für Reiserückkehrer rückgängig machen

Reiserückkehrer, vorwiegend aus Spanien, stehen Mitte August mit Mundschutz vor dem Corona-Testzentrum am Flughafen Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Berlin/Düsseldorf Die Labore sind überlastet. Viele Länder pochen wieder auf bundesweit einheitliche Regeln für private Feiern und Großveranstaltungen.

Wegen Überlastung der Labore durch massenhafte Corona-Tests könnte der gerade erst eingeführte Pflichttest für Reiserückkehrer aus Risikogebieten schon bald wieder abgeschafft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schlug seinen Amtskollegen der Länder am Montag vor, dass statt Tests direkt nach der Einreise künftig wieder eine Quarantänepflicht greifen soll. Es habe eine hohe Übereinstimmung gegeben, dass richtigerweise im Sommer die Tests für Reisende ausgeweitet worden seien, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach dem Gespräch. Man sei sich aber gleichzeitig einig, dass mit Ende der Rückreisewelle die Kapazitäten wieder stärker im Bereich Pflege und Krankenhäuser genutzt werden sollten, so Spahn.

Konkret geplant ist demnach, dass für diejenigen, die aus Risikogebieten einreisen, wieder ausschließlich die Quarantäneregelung gelten soll. Das heißt: Die Betroffenen müssen sich wie bisher beim Gesundheitsamt melden und sich in Quarantäne begeben. Diese soll im Unterschied zur jetzigen Regelung erst dann verlassen werden dürfen, wenn mit einem frühestens fünf Tage nach der Einreise gemachten Test ein negatives Ergebnis vorgewiesen wird. Faktisch dürfte das die Dauer der Quarantäne für die betreffenden Reisenden verlängern. Ein Sprecher von Spahn sagte, es sei absehbar, dass das System dauerhaft an seine Grenzen stoße. „Klar ist auch, wenn wir wochenlang Volllast fahren in dem Bereich, werden wir Material- und Personalprobleme bekommen.“ Deshalb müsse man die Teststrategie entsprechend anpassen. Pro Woche werden dem Sprecher zufolge momentan rund 875 000 Corona-Tests gemacht. Die Labore hätten eine theoretische Kapazität von rund 1,2 Millionen.