Corona-Regeln : Ist doch alles ein schlechter Witz! – Politik in der Komplexitätsfalle

Auf Hinweisschildern erklären Gastwirte die 2G-plus-Regel - darüber kursieren Witze in den digitalen Netzwerken. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Meinung Düsseldorf Neue Booster-Definitionen, geänderte Quarantäne-Zeiten – viele Leute haben längst aufgegeben, die x-te Novelle der Corona-Regeln nachzuhalten. Auch das trägt zum Corona-Frust bei. Die Politik versucht, den komplizierten Wissensstand abzubilden. Doch sie müsste auch andere Ziele im Blick haben.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Im Internet kursieren gerade witzige Montagen von Werbetafeln, wie sie vor Kneipen manchmal auf dem Bürgersteig stehen. Darauf ist mit Kreide vermerkt, wer gerade als Geboostert gilt. Um die Pointe vorwegzunehmen: Die Liste ist sehr lang. Geimpft – genesen – geimpft oder geimpft – geimpft – genesen oder geimpft – geimpft – geimpft ist da zu lesen, dazu jeweils Angaben zur Gültigkeitsdauer des Genesenen-Status und zum jeweiligen Eintrittszeitpunkt in den Kreis der Geboosterten . Wer soll das noch verstehen? Wer sich merken? Die Corona-Regeln werden immer komplizierter. Manche steigen irgendwann aus und kümmern sich erst um die gerade geltende Verordnung, wenn sie vor einem Geschäft, Restaurant, dem Kino oder Schwimmbad stehen und das entsprechende Dokument vorzeigen sollen. Andere nehmen es weniger pragmatisch. Bei ihnen schwindet die Akzeptanz für ausgefeilte Regelwerke, und sie protestieren dagegen. Oder verweigern sich. „Ist doch alles ein schlechter Witz, macht mal ohne mich weiter!“ Da wird der Fluch der Komplexität zum gesellschaftlichen Problem.

Zum Teil liegt die wachsende Kompliziertheit der Corona-Verordnungen in der Natur der Sache. Mit dem Wissen über Corona wächst auch die Differenziertheit im Umgang mit der Pandemie. Seit es etwa Daten darüber gibt, wie schnell die Schutzwirkung nach Erkrankung oder Impfung nachlässt, gibt es zeitliche Einschränkungen, wie lang genese oder doppelt geimpfte Menschen als geschützt gelten sollen. Das entspricht dem Wissensstand, macht aber die Booster-Definitionen kompliziert. Hinzu kommen Regelblüten, die sich manchmal daraus ergeben, dass Geschäftsleute vor Ort die Verordnungen auf ihr konkretes Gewerbe anwenden müssen. Und die prompt übers Ziel hinausschießen. Dann müssen Sportler im Kletterpark plötzlich Latexhandschuhe tragen. Oder ein Ferienpark verweigert Fahrgästen auf der Achterbahn das Erinnerungsfoto, wenn sie keine Maske tragen. Oder was die vergangenen zwei Jahre so an Skurrilitäten hervorgebracht haben.

Die wachsende Komplexität des Wissens über Corona ist also eine Herausforderung für die politische Kommunikation. Wenn Regeln differenzierter werden, muss deren Formulierung umso einfacher werden. In Wirklichkeit ist oft das Gegenteil der Fall. Wenn‘s kompliziert wird, bedeutet Einfachheit Mühe, doch einer muss sie sich machen – und im Zweifelsfall sind es nicht die Bürger. Außerdem müssen sich gerade Verantwortliche, die jeden Tag mit Corona ringen, immer wieder klarmachen, dass andere Menschen anderen Jobs nachgehen. Dass sie darum vielleicht nicht auf dem neuesten Stand sind – und den davor vergessen haben. Die Kommunikation muss also auch möglichst voraussetzungsfrei sein – und selbst nach vielen Monaten bleiben. Kommunikationsexperten zitieren gern ein Experiment, bei dem Leute aufgefordert wurden, einem Publikum einen berühmten Beatlessongs allein durch Klatschen zu vermitteln. Hinterher dachte ein großer Teil der Klatscher, den Song bestens rübergebracht zu haben. Sie hatten das Lied ja selbst im Ohr. Tatsächlich erkannt hatten ihn aber nur wenige der Zuhörer. Von zu viel Vorwissen auszugehen, ist also fatal. Vor allem, wenn man sich des Problems nicht mehr bewusst ist.

Wachsende Komplexität kann aber auch bedeuten, dass man Unschärfen in Kauf nimmt, um den Überblick zu behalten. Vielleicht ist es also sinnvoller, gewisse Differenzierungen bei Coronaregeln nicht vorzunehmen, auch wenn das eine Vergröberung bedeutet, dafür aber bei verständlichen Regeln zu bleiben. Das ist ein Balanceakt, aber notwendig, um nicht noch mehr Resignation oder gar Verweigerung zu provozieren. Soziologen haben mit Blick auf die Komplexität in ihrer eigenen Forschung die These entwickelt, dass es drei Tugenden gibt, denen Forschungsergebnisse genügen sollten: Allgemein, genau und einfach sollten sie sein – aber alles drei gleichzeitig ist nie zu schaffen. Genau und einfach zum Beispiel passen oft nicht zusammen. Das gilt auch für Corona-Regeln. Ab einem gewissen Differenzierungsgrad sind Regeln nicht mehr einfach und Bürger folgen ihnen nicht mehr. Wo die Grenze liegt, ist schwer zu sagen. Womöglich ist sie längst überschritten.