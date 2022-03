Corona-Maßnahmen : Im Bundestag bleibt die Maske vorerst auf

Berlin Auch wenn die Maskenpflicht ab dem 3. April in vielen Bereichen nicht mehr gilt, müssen die Parlamentarier in Berlin weiterhin Maske tragen und einen 3G-Nachweis vorlegen.

In den meisten Innenräumen fällt an diesem Wochenende die Maskenpflicht – im Bundestag nicht. Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter müssen auch weiterhin FFP2-Masken tragen und 3G-Nachweise dabei haben.

Die entsprechende Allgemeinverfügung sei weiterhin in Kraft, hieß es am Donnerstag in einer E-Mail der Bundestagsverwaltung an die Abgeordneten mit Blick auf die kommende Sitzungswoche.