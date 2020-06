Kostenpflichtiger Inhalt: Gütersloh und Warendorf : Irritationen über Laschets Tönnies-Strategie

Armin Laschet bei der Debatte kurz vor der Sommerpause im Düsseldorfer Landtag. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Für den spät verhängten Lockdown in den Landkreisen Warendorf und Gütersloh hagelt es Kritik der Opposition. Doch auch in den eigenen Reihen sorgt der Kurs der Landesregierung für Irritationen. Mit Blick auf die Kommunalwahl wächst an der CDU-Parteibasis die Sorge.