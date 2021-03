Streit im Kampf gegen Pandemie : Corona-Appell von Söder und Kretschmann an alle Ministerpräsidenten

Ein Intensivpfleger arbeitet in Schutzausrüstung auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Berlin (Archiv). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Ostern steht vor der Tür, die Infektionszahlen bleiben hoch, doch die Notbremse quietscht noch nicht überall. Zwischen Bund und Ländern verschärft sich der Ton, Gesundheitsexperten schlagen angesichts dessen Alarm und fordern einen harten Lockdown.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kehrt derzeit keine Ruhe ein zwischen Bund und Ländern. Seit der chaotischen Ministerpräsidentenkonferenz und der Rolle rückwärts zur Osterruhe ist die Stimmung angespannt. Nun fordern Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) in einem gemeinsamen Brief ihre 14 Ministerpräsidenten-Kollegen zu einer strikten Anti-Corona-Politik mit einer konsequenten Umsetzung der Notbremse in Hotspots, auch mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen auf. Zudem plädieren die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg für eine Corona-Testpflicht an den Schulen nach den Osterferien.

„Die dritte Welle rollt seit einigen Wochen unerbittlich über das Land. Die Lage ist ernst, ernster als viele glauben“, heißt es in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. „Wir müssen daher unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen und dürfen nicht länger diskutieren. Das Virus verzeiht keine Verzögerungen“, mahnen Söder und Kretschmann. „Jeder weitere Tag des Zuwartens bedeutet tausende von neuen Ansteckungen, die sich exponentiell durch unser Land fressen.“

„Alle Instrumente, wie wir das Virus bekämpfen können, sind vorhanden – vor allem sind sie gemeinsame Beschlusslage“, betonen die beiden Ministerpräsidenten. „Getragen von einem einheitlichen Geist gilt es jetzt, die Notbremse ohne weiteres Überlegen und Zögern konsequent umzusetzen. Hierzu gehören nächtliche Ausgangsbeschränkungen und adäquate Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 sowie eine konsequente FFP2-Maskenpflicht und Tests.“ Man müsse Corona konsequent bekämpfen. „Sonst laufen wir Gefahr, dass sich durch ein ständiges Hin und Her die Lage bis in den Sommer hinein fortsetzt.“

Für die Zeit nach den Osterferien fordern beide, man müsse sich über einheitliche Regelungen für die Schule verständigen, „insbesondere über eine Testpflicht an den Schulen“. „Wer keinen negativen Test hat, soll dann auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.“ Das sei vor allem deshalb wichtig, weil sich derzeit die britische Mutation unter Schülerinnen und Schülern so stark verbreite – und dann wiederum in die Familien hineingetragen werde, warnen sie.

Mit ihrem Brief setzten sich Söder und Kretschmann an die Spitze der Regierungschefs in den Ländern, inszenieren sich als diejenigen, die hart durchgreifen – anders als Laschet, der zuletzt zögerlicher aufgetreten war und sich gegen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wehrte. Sie hatte ihm vorgeworfen, als NRW-Ministerpräsident gegen die Beschlüsse der Notbremse zu verstoßen. Söder dazu am Dienstag: „Ich finde es auch sehr seltsam, wenn der CDU-Vorsitzende mit der CDU-Kanzlerin ein halbes Jahr vor der Wahl streitet.“ Corona sei überall gleich. „Also müssen wir es auch einheitlich bekämpfen.“

Kritik an dem Zoff zwischen Bund und Ländern kommt vor allem von Experten aus dem Gesundheitswesen. Der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte unserer Redaktion: „Die derzeitige politische Kommunikation sorgt weder für Glaubwürdigkeit noch für Vertrauen in der Öffentlichkeit. Wenn der eine Ministerpräsident vor Inzidenzraten von 700 warnt und der andere sein gesamtes Bundesland zum Modellversuch erklärt, ist das aus meiner Sicht das genaue Gegenteil dessen, was die Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarten dürfen.“ Es fehle seit langem an einer gemeinsamen Strategie und Kommunikation, kritisierte Gaß und nahm zudem Mediziner in den Blick. „Ich bin auch davon überzeugt, dass die Schreckensszenarien, die aus dem Bereich der Intensivmedizin seit Tagen verbreitet werden, weder in der Politik noch in der Bevölkerung zu den damit wahrscheinlich beabsichtigten Reaktionen führen werden.“ Die Krankenhäuser würden nicht unmittelbar vor einer totalen Überlastung stehen und durch gemeinsames und abgestimmtes Handeln der Politik sowie klare Kommunikation ließe sich ein solches Szenario aus seiner Sicht auch vermeiden, sagte Gaß.

Doch führende Intensivmediziner halten dagegen. „Seit Mitte März sind unterm Strich 1000 Intensivpatienten zusätzlich in den Krankenhäusern gelandet. Wenn sich diese Geschwindigkeit fortsetzt, sind wir in weniger als vier Wochen an der regulären Kapazitätsgrenze angelangt“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis. „Derzeit sind noch 1500 bepflegbare Intensivbetten für Covid frei. Mehr als 550 Intensivstationen in Deutschland geben bereits an, aufgrund von Personalmangel die Patientenversorgung nur noch eingeschränkt gewährleisten zu können“, sagte Karagiannidis, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) ist. „Wir malen keine Schreckensbilder, unsere Warnungen sind von den Zahlen gedeckt. Es braucht jetzt dringend einen harten Lockdown für zwei Wochen, verpflichtende Tests an Schulen zweimal in der Woche und deutlich mehr Tempo bei den Impfungen in den Zentren und Arztpraxen“, forderte Karagiannidis.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, kritisierte das uneinheitliche und erratische Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern, sprach sich aber gegen härtere Maßnahmen aus. „Das Krisenmanagement wirkt nicht mehr wirklich überzeugend. Ich befürchte, dass wir die Menschen verlieren“, sagte Gassen unserer Redaktion. „Ich kriege ja mit, dass einige meiner Patienten die Maßnahmen nur noch als Schikane empfinden oder als überschießende Reaktionen, weil Politiker die Lage nicht mehr im Griff haben“, sagte Gassen. „Das ist ein ganz fataler Eindruck, der sich da einstellt. Wir müssen uns jetzt aber gemeinsam anstrengen, das letzte Stück des Weges noch zu gehen. Da sollte Politik nicht für noch mehr Verwirrung sorgen“, sagte Gassen. „Ausgangssperren oder Reiseverbote sind nicht wirklich zielführend. Wir sollten diese harten Maßnahmen ganz schnell wieder wegpacken“, erklärte Gassen. Hinter der Idee der Ausgangssperre „steht ein merkwürdiges Menschenbild. Ich bin keiner, der die Menschen am liebsten mit elektronischen Fußfesseln zuhause einschließt“, sagte Gassen.

(jd/mar/dpa)