Berechnungen des „Londoner Imperial College“ CO₂-Budget deutlich geringer als im Bericht des Weltklimarats angegeben

Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen zu können, steht der Welt einer aktuellen Studie zufolge ein viel geringeres C02-Budget zur Verfügung als bisher angenommen. Laut den am Montag in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ veröffentlichten Berechnungen des Londoner Imperial College ist das Budget auf 250 Milliarden Tonnen geschrumpft. Diese Menge ist den Forschern zufolge bei einem gleichbleibenden CO₂-Ausstoß in sechs Jahren aufgebraucht.