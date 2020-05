Kolumne „Berliner Republik“ : Eine Umarmung zu viel

Berlin FDP-Chef Lindner hat gegen die Corona-Regeln verstoßen und erntet Kritik. Christian Lindner kennt das Berliner Parkett sehr gut und der FDP-Chef weiß, dass es im Regierungsviertel ein paar rutschige Stellen gibt.

Jedenfalls wurde Lindner dabei fotografiert, wie er seinen Gesprächspartner zum Abschied umarmt, was in Corona-Zeiten ein Regel-Verstoß ist. Und bei dem Herrn, mit dem Lindner - tausendfach geteilt in den sozialen Netzwerken - in freundschaftlicher Umarmung stand, handelt es sich ausgerechnet um den Honorarkonsul von Weißrussland, Steffen Göpel. Der Mann war früher Rennfahrer und sammelt Spenden für wohltätige Zwecke, ist aber dennoch Vertreter eines autoritären Regimes. Damit stand der FDP-Chef also mit beiden Füßen auf der Seife. Normalerweise ist Lindner nicht der Typ, der schnell seine Fahne einrollt, nur weil der Wind scharf weht. In diesem Fall aber schickte er eine klare Entschuldigung über den Nachrichtendienst Twitter. „Die spontane Umarmung war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert“, schreibt der FDP-Chef. Und: „Das war kein Vorsatz, sondern Unkonzentriertheit. Am Ende bleibt man Mensch. Es tut mir leid!“ Mehr geht nicht, um sich vom eigenen Fehltritt zu distanzieren.