FDP spricht von Affront China sagt Besuch von Christian Lindner kurzfristig ab

Die chinesische Regierung hat den geplanten Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Peking kurzfristig abgesagt. China habe dafür am Wochenende „terminliche Gründe“ geltend gemacht, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. „Das Treffen soll auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, sagte sie.