Marktforscher Stephan Grünewald : Stimmungslage in Sachen Corona ist frustriert bis zermürbt

Stimmungslage in Sachen Corona ist frustriert bis zermürbt

Interview Düsseldorf Fehlende Erfolgserlebnisse in der Corona-Bekämpfung und Inkonsequenz seitens des Staates beim Vollzug der Regeln sorgen für immer mehr Frust. Das zeigen Befragungen des Marktforschungsinstituts Rheingold. Von „Corona-Biedermeier“ ist nicht mehr viel übrig.

Das Markt- und Medienforschungsinstitut Rheingold hat in mehreren Studien vor allem anhand von Tiefeninterviews untersucht, wie sich die Einstellung der Menschen zu den Corona-Maßnahmen vom Frühjahr bis heute verändert hat. Ein Gespräch über ausbleibende Erfolgserlebnisse in der Corona-Bekämpfung, die Kontrollschwächen des Staates und das Bedürfnis nach Umarmung.

Grünewald Das Virus macht seine Sache gut, indem es sich mit Mutationen schneller ausbreitet. Ansgesichts der Infektionszahlen, die das bedeutet, fühlen sich viele im Moment zermürbt und frustriert, gleichzeitig haben sie gewisse Routinen entwickelt, um mit dem veränderten Alltag zurechtzukommen. Sie haben auch nicht mehr so viel Angst wie im Frühjahr, als Bilder etwa aus Bergamo das Gefühl vermittelten, es sei eine Bedrohung ungekannten Ausmaßes zu befürchten. Jetzt gibt es Medikamente , die Impfung naht und vor allem jüngere Menschen beruhigt es auch, dass das Virus nicht für alle Altersgruppen eine tödliche Bedrohung darstellt.

Also selbst die Tatsache, dass vor kurzem noch 1000 Menschen täglich an oder mit Corona gestorben sind, wird nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen.

Grünewald Die Zahl ist konkret, im Frühjahr hatten die Menschen nur Fantasien und fürchteten, dass da eine Pandemie biblischen Ausmaßes über sie hereinbricht. 1000 Tote sind alarmierend, aber die Zahl löst keine Panik aus. Und wenn dann klar wird, dass vor allem alte Menschen sterben, wiegt das die Mehrheit der Bevölkerung in relativer Sicherheit.

Grünewald Ich würde das Corona-Korrosion nennen. Es hat etwas Zermürbendes, dass die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Die Mehrheit der Menschen hält sich an die Corona-Regeln, aber die Zahlen gehen kaum runter. Der Hoffnungsschimmer Impfstoff wird überschattet durch die Virusmutationen. Viele fühlen sich wie in einer endlosen Wiederholungsschleife von Resignation und Frustration.

Wie kann Politik in dieser Gemengelage motivieren, sich an immer strengere Verordnungen zu halten?

Grünewald Politik versucht durch Maßnahmen die Infektionszahlen runterzubringen. Unsere Analysen zeigen, dass Menschen, die im Frühjahr die Regeltreuen waren, sich immer noch an die Maßgaben halten, aber jeder hat inzwischen so seine Hintertürchen gefunden, trifft sich doch mit mehr Leuten als im vergangenen Jahr, geht doch mehrmals die Woche einkaufen, weil man da im grauen Corona-Alltag ein wenig soziales Fluidum erlebt und die sinnliche Vielfalt der Waren genießt. Zudem stört es die Regeltreuen zunehmend, dass sie andere erleben, die sich an nichts halten, dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Manche Regeln sind auch unverständlich. Etwa, dass ein Paar einen Gast empfangen darf, der Gast aber das Paar nicht zurückeinladen darf. Da steigen Leute aus. Sie wünschen sich, dass die vorhandenen Regeln erst einmal überdacht und wirklich durchgesetzt werden, ehe weitere hinzukommen.