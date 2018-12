Schlagabtausch im Bundestag: Uni kürt Özdemirs AfD-Abrechnung zur „Rede des Jahres“

Berlin Als Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis saß, hielt es Grünen-Politiker Cem Özdemir nicht mehr aus. Er rechnete im Bundestag mit der AfD ab. Jetzt wurde er für seine Rede ausgezeichnet.

Cem Özdemir (52) hat die Rede des Jahres 2018 gehalten. Der ehemalige Grünenchef erhält die Auszeichnung für einen Debattenbeitrag im Bundestag am 22. Februar 2018, wie das Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen am Donnerstag mitteilte. Özdemir rechne dabei mit einem von der AfD gestellten Antrag ab, der darauf abzielte, den kurz zuvor freigelassenen Deniz Yücel zu maßregeln. „Vehement verteidigt Özdemir den Verfassungsgrundsatz der freien Meinungsäußerung und weist die AfD in die Schranken. Seine Rede ist ein eindrückliches Plädoyer für eine offene Gesellschaft, gegen Ausgrenzung und Spaltung“, urteilte die Jury.