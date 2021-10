Krise der Konservativen : Was die CDU jetzt tun muss

CDU-Chef Laschet wird vorerst der Dinge ausharren. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Düsseldorf Die Union scheint in diesen Tagen ganz mit ihrer Selbstzerstörung beschäftigt. Dabei könnte sie längst beginnen, ihren Weg aus der Krise zu suchen. Fünf Aufgaben, die für CDU und CSU jetzt anstehen – in Berlin wie in NRW.

Personelle Erneuerung

Auch nach der Wahl scheint sich die Krise von CDU und CSU vor allem an einer Person festzumachen, an Parteichef Armin Laschet. Darum führt der Weg aus dem Tal über personelle Veränderungen an der Spitze. Solange es keine neue Regierung gibt, kann Laschet seinen Rückzug allerdings nicht antreten. Die Jamaika-Koalition ist unwahrscheinlich geworden, aber nicht unmöglich. Selbst eine große Koalition unter SPD-Führung wäre noch denkbar, sollte die Ampel ausfallen. Eine Union ohne Führungsspitze hätte nicht nur den Regierungsanspruch, sondern die Regierungsfähigkeit aufgegeben. Das wäre unabhängig von allen Koalitionswahrscheinlichkeiten ein falsches Signal. Laschet muss also bis auf weiteres Parteichef bleiben. Erst wenn die Regierungsfrage entschieden ist, muss er souverän einen Zeitpunkt für den Rückzug finden. Unabhängig vom Terminplan des Kollegen in Bayern.

Profil schärfen

„Programm für Stabilität und Erneuerung“ lautete der Titel, den die Unionsparteien ihrem Wahlprogramm 2021 gegeben haben. Was wie eine gute Symbiose klingt, hat im Zweifel beide Seiten enttäuscht: Die Konservativen und die Progressiven. Zu schwammig präsentierten sich die Unionsparteien in ihren Zielen, zu unklar in ihren Positionen – vor allem in der Frage der Finanzierbarkeit. Statt neue Akzente für eine Post-Corona-Zeit zu setzen, blieb der Fokus wieder auf alten Unions-Themen wie Einhaltung der Schuldenbremse und Vermeidung von Steuererhöhungen. Klimaschutz stellte sie zwar nach vorne, beschränkt sich aber dabei auf den CO2-Preis als zentrales Element und versprach der Autoindustrie, alle Antriebsarten zu erhalten. Mit einem „Dreiklang“ aus Klimaschutz, Wirtschaft und sozialem Ausgleich wolle man sich absetzen, betonte Laschet im Wahlkampf. Von allem ein bisschen hat die Wählerschaft offensichtlich aber eher abgeschreckt. Die Union täte gut daran, ihr Profil wieder zu schärfen: Wo sind die wertefundierten, wirklich konservativen Ideen, die trotzdem zukunftsorientiert sind? Vor allem in der Familien-, Sicherheits- und Europapolitik sind noch Punkte zu holen.

Konzept für den Osten

Wieder haben im Osten Deutschlands mehr Menschen die AfD gewählt als die CDU/CSU. In Sachsen und Thüringen wurde sie stärkste Kraft. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern lag die AfD auf Platz zwei. Und das obwohl die Landesverbände inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Dass viele Menschen im Osten empfänglicher für die Botschaften rechtsextremer oder rechtspopulistischer Parteien sind, haben Politologen immer wieder betont und zeigen sich beunruhigt darüber, dass die AfD diesmal viele Direktmandate gewonnen und lokal gefestigte Strukturen hat. Genau da muss die CDU ansetzen, die (noch) in den meisten Ostländern regiert. Die AfD besetzt Milieus, die andere Parteien längst verlassen haben – dabei darf die CDU nicht tatenlos zusehen. Sie muss wieder als Kümmerer vor Ort auftreten, wenn sie als alternative Volkspartei wahrgenommen werden will. Sie muss sich inhaltlich wie personell sortieren, Geschlossenheit zeigen: Einen Hans-Georg Maaßen aufzustellen, weil dieser mit Rechtsaußen liebäugelt, hilft nichts – da wählen viele lieber das „Original“. Es wird keine leichte Aufgabe für die Union, wieder etwas weiter rechts der Mitte zu rücken, und sich vom Rechtsextremismus klar abzugrenzen. Letzteres aber ist zwingend nötig.

Söder einhegen

Anscheinend hat CDU-Chef Armin Laschet lange nicht wahrhaben wollen, dass er sich mit dem Sieg über CSU-Chef Markus Söder bei der Kanzlerkandidatur einen politischen Erzfeind geschaffen hat. Söder hat schon vor der Wahl keine Gelegenheit ausgelassen, den eigenen Spitzenkandidaten zu beschädigen, mit Bildern wie dem Schlafwagen-Wahlkampf, die hängen bleiben. Auch nach der Niederlage scheint die bayerische Zerstörungwut nicht gestillt und lässt jede politische Klugheit vermissen. Zeitgleich mit Laschet und im klaren Widerspruch zu ihm Jamaika für erledigt zu erklären, nützt zum Beispiel nur einem: Söder selbst. Die CDU muss die Schwesterpartei und deren Chef also einhegen. Dafür braucht es Souveränität und – auch wenn das nicht nett klingt – machtpolitischen Instinkt.

Auf NRW-Wahl konzentrieren

Die Bundestagswahl ist zwar vorbei, aber im kommenden Jahr stehen schon die nächsten Landtagswahlen an. Ende März müssen die Wahlberechtigten im Saarland an die Urnen, im Mai wird in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gewählt. In allen drei Bundesländern lagen bei der jüngsten Bundestagswahl Rot-Grün oder Rot-Rot (Saarland) vorne. Im Mai findet der mit Abstand wichtigste Stimmungstest zwischen Rhein und Weser statt. Verliert die schwarz-gelbe Koalition, dürfte sich die Republik noch stärker rot einfärben. Im Nordwesten Deutschlands wäre die SPD dominant. Natürlich achten die Wählerinnen und Wähler auf ein Gleichgewicht der Kräfte und sind gegen Mitte der Legislaturperiode oft mit der aktuellen Regierung unzufrieden. Doch dafür kommt die NRW-Wahl zu früh.