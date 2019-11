Klimapolitik : Altmaier gerät wegen Windkraft-Krise unter Druck

Berlin Wirtschaftsminister Altmaier plant eine generelle 1000-Meter-Abstandsregelung von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern. Verbände warnen vor einem „Todesstoß“ für hiesige Anlagenbetreiber. Auch Umweltminister der Länder, die derzeit in Hamburg tagen, haben ernste Bedenken.

Der Ausbau von Windkraftanlagen ist entscheidend für das Vorhaben der schwarz-roten Bundesregierung, die Stromversorgung bis 2030 zu 65 Prozent auf Erneuerbare Energien umzustellen und damit die international verbindlichen Klimaschutzziele zu erreichen. Altmaiers Referentenentwurf, der jetzt den anderen Bundesministerien vorliegt und am 18. November vom Kabinett verabschiedet werden soll, sieht die 1000-Meter-Abstandsregelung zwischen Windkraftanlagen und Wohnsiedlungen bereits dann vor, wenn mehr als fünf Wohngebäude zusammenstehen. Der Abstand soll auch gelten zu Wohnhäusern, die sich erst in der Planung befinden.

Zum Start der Umweltministerkonferenz in Hamburg sagte Grünen-Minister Untersteller: „Ich kann nur hoffen, dass die Bundesregierung in diesem Punkt vernünftig wird.“ Wenn sie wirklich Klimaschutz wolle, müsse sie die Erneuerbaren fördern und nicht einschränken. Untersteller drohte mit Eingriffen im Bundesrat, wo die von Union und SPD geführten Länder keine Mehrheit haben. „Ansonsten setze ich darauf, dass es in der Länderkammer und im parlamentarischen Verfahren gelingt, das Schlimmste abzuwenden“, so der Grünen-Politiker.

Ob die Umweltminister bei ihrer Konferenz bis Freitag auch über das laufende Gesetzgebungsverfahren sprechen werden, war am Mittwoch offen. Jedoch äußerten auch SPD-geführte Umweltministerien der Länder hinter vorgehaltener Hand Bedenken an Altmaiers Plänen. Am Freitag wird sich der Bundestag mit dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung befassen. In dem Paket ist vorgesehen, dass Bayerns besonders weite Abstandsregelungen beibehalten werden dürfen. Andererseits sollen Kommunen und Länder von dem festgelegten Mindestabstand abweichen und vor Ort einen geringeren festlegen dürfen. Mit Verweis auf diese geplante „Opt-Out-Regelung“ verwahrte sich das Wirtschaftsministerium gegen Kritik. Mehrere Länder nutzten in der Vergangenheit Abstandsregelungen, gegen viele Windkraftprojekte haben Anwohnergruppen Klage eingereicht.