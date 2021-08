Evakuierung aus Afghanistan : Operation Hasenfuß

Hunderte Afghanen versuchen am Flughafen Kabul in eines der Flugzeuge zu kommen, das sie außer Landes bringt Foto: AP/Wali Sabawoon

Meinung Der Westen sucht in Afghanistan das Weite und lässt das Land im Chaos zurück, ein Zeichen der Schwäche des Westens, die Außen- und Verteidiungspolitik muss auf neue Füße gestellt werden

Raus, nur noch raus. Diese Evakuierung und ihr vorzeitiges Ende ist eine Schande für die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien. Sie ist eine Schande für den Westen und sie stellt die Frage nach der Durchsetzungskraft der Nato, dem angeblichen mächtigsten Militärbündnis der Welt, das in diesem Fall ziemlich ohnmächtig ist. Fünf Tage vor Ablauf des Ultimatums 31. August zur Evakuierung vom Flughafen Kabul , das das Steinzeitregime der Taliban der Weltmacht USA gesetzt hat – und die es akzeptiert hat – hat die Bundeswehr ihren Teil der Luftbrücke geschlossen. Danach verlassen nur noch deutsche Fallschirmjäger und Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte das Land am Hindukusch beziehungsweise den eingekesselten Flughafen von Kabul.

Letzter Abflug Kabul. Er steht für ein Ende mit Schrecken und für das Scheitern einer 20 Jahre dauernden Militärmission, bei der allein 59 deutsche Soldaten ihr Leben am Hindukusch gelassen haben. Wofür? Damit alles wieder so ist wie vor 20 Jahren? Die Taliban sind zurück an der Macht. Der Westen, der sich selbst in diese Lage gebracht hat, macht sich aus dem afghanischen Staub. Operation Hasenfuß. Es ist ein politischer, ein diplomatischer und auch ein militärischer Offenbarungseid. Zurückbleiben mit diesem allerletzten Evakuierungsflug der Bundeswehr Zehntausende Menschen -- Frauen, Ortskräfte internationaler Organisationen und der westlichen Truppen, Journalisten, Lehrerinnen, Politikerinnen – die nun der Willkür, der Macht und der Wut der radikal-islamischen Religionskrieger ausgesetzt sind. Der Westen lässt diese Menschen in dem sicheren Wissen zurück, dass sie in Lebensgefahr schweben. Für alle künftige Krisen dieser Art müssen vor allem die Europäer lernen ihre Außen- und Sicherheitspolitik auf eigene Füße zu stellen.