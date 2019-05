Streit um Luft-Grenzwerte : Scheuer setzt sich über Experten hinweg

Stuttgart: Autos fahren an der Luftmessstation am Neckartor vorbei (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Berlin Lungenärzte hatten die Stickoxid-Grenzwerte der EU angezweifelt. Wissenschaftler und die Europäische Kommission widersprachen. Verkehrsminister Scheuer will die Debatte in Brüssel dennoch weiterführen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will entgegen wissenschaftlichem Rat daran festhalten, die Stickoxid-Grenzwerte auf europäischer Ebene neu bewerten zu lassen. Entsprechend äußerte sich Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, auf Anfrage der Grünen. Wörtlich sagte Bilger: „Das Bundesverkehrsministerium hat Anfang des Jahres die Debatte um Luftreinhaltung und Stickoxidgrenzwerte einschließlich der Neubewertung der Luftqualitätswerte in der Luftqualitätsrichtlinie auf europäischer Ebene angestoßen und will diese fortführen.“