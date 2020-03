Gesetze im Turbogang : Bundestag will beispielloses Krisenpaket beschließen

Berlin An diesem Mittwoch soll das Parlament im Eilverfahren ein Maßnahmenbündel gegen die Coronakrise beschließen, das die Bundesregierung erst am Montag auf den Weg gebracht hatte. Regierungsfraktionen und die meisten Oppositionspolitiker ziehen mit. Die Sitzung wird wegen des Infektionsrisikos unter völlig anderen Bedingungen stattfinden.

An diesem Mittwoch will der Bundestag im Schnellverfahren ein großes Paket verschiedener Gesetze zur Unterstützung von Bürgern und Betrieben in der Krise verabschieden. Die Milliardensummen sollen nach den Worten von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zügig bei den Adressaten ankommen. "Das Geld wird sehr schnell abrufbar sein", sagte er am Dienstag vor einer Fraktionssitzung im Reichstag. Es werde klar festgelegt, in welchen Fällen es Zuschüsse, Förderungen und Liquiditätshilfen gebe, "und das wird dann auch in den nächsten Tagen möglich sein". Das Paket sei "in einem ersten Schritt unbedingt notwendig", sagte Mützenich. Er sei allerdings "der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Wochen noch nacharbeiten müssen". Dabei werde es um Dinge gehen, "die sich erst zeigen".