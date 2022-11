Bundeswehr zieht bis Mai 2024 aus Mali ab Stress in der Wüstenmission

Gut neun Jahre danach hat sich die Lage mehrfach dramatisch verändert. So hat die Europäische Union in diesem Frühjahr ihre Trainingsmission EUTM zur Ausbildung malischer Soldaten faktisch beendet. Es war eine Reaktion darauf, dass die Militärjunta in Mali, die sich 2021 an die Macht geputscht hatte, russische Söldner ins Land geholt hatte, die wiederum für Sicherheit und Stabilität in Mali sorgen sollten. Die Vorstellung, die EU würde malisches Militär ausbilden, das anschließend wiederum an der Seite russischer Söldner kämpft und Menschenrechtsverletzungen an der eigenen Bevölkerung begeht, war mit dem Ziel der EU-Mission nicht mehr zu vereinbaren. Zudem verschleppt die Militärregierung in Bamako immer wieder fällige Wahlen in dem Krisenland, die sie zwar ankündigt, dann aber immer wieder verschiebt.