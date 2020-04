Wegen geschlossener Schulen : Bundesregierung fördert digitale Bildung für zu Hause

Berlin Schüler sollen neue Lernangebote etwa in Mathematik und Naturwissenschaften erhalten.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will Schülern während der Corona-Krise ein besseres Lernangebot für zu Hause bieten. Gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz hat der Bund dafür die Online-Plattform der Allianz „Wir bleiben schlau“ ausgebaut. Damit sollen Schüler sich Inhalte insbesondere in den sogenannten Mint-Fächern aneignen können – also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das teilten das Bildungsministerium und die Länder am Donnerstag in Berlin mit.