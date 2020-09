Corona-Pandemie : Bundesliga wieder mit Zuschauern

Düsseldorf Tausende Fans dürfen zurück in die Stadien. Die Lockerung gilt auch für den Amateursport in NRW. Die Landes-SPD kritisiert die Ungleichheit zwischen Regional- und Bundesliga.

Bundesliga-Spiele können ab sofort wieder mit Tausenden Zuschauern stattfinden. Auf eine entsprechende Regelung, die auch für andere Teamsportarten und den Amateursport in NRW gilt, einigten sich am Dienstagabend alle 16 Bundesländer. Demzufolge dürfen ab dem 16. September bei Sportveranstaltungen und Wettbewerben wieder mehr als 300 Zuschauer anwesend sein, sofern ein Infektionsschutzkonzept vorgelegt wird. Die Bundes-Regelungen sollen zunächst nur probeweise für sechs Wochen gelten, um zu überprüfen, wie sie sich auf das Infektionsgeschehen auswirken. Bei mehr als 1000 Zuschauern kann in der Regionalliga künftig maximal ein Drittel der Fans wieder dabei sein, in der Bundesliga 20 Prozent, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilte.