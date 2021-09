Überwachungssoftware : Pegasus sollte alarmieren

Meinung Düsseldorf Wegen Corona ist viel über bürgerliche Freiheitsrechte diskutiert worden. Teilweise mit übertriebenen Ängsten vor dem Überwachungsstaat. Bei Pegasus wäre Alarm hingegen angebracht.

Von Dorothee Krings

Bekanntlich hebt das Grundgesetz mit dem Schutz der Menschenwürde an. Doch heißt es gleich im zweiten Satz des berühmten ersten Artikels, die Menschenwürde zu achten und zu schützen, sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Achtung steht an erster Stelle noch vor dem Schutz, es kommt also auf die Einsicht und Selbstverpflichtung des Staates an, seine Macht nicht gegen die Bürger einzusetzen

Die Spionagesoftware Pegasus des israelischen Unternehmens NSO ist eine große Verführung für Staaten, es mit genau dieser Haltung nicht zu eng zu nehmen. Mit Pegasus können sie nämlich heimlich in das Mobiltelefon einzelner Nutzer eindringen und sich Zugang zu deren Daten, E-Mails, Kontakten und sogar Kameras und Mikrofonen verschaffen. Das ist gewaltsames Vordringen des Staates in einen privaten Bereich, den er eigentlich achten müsste. In Deutschland sind dieser Art von Überwachung durch den Staat zu Recht enge Grenzen gesetzt. Darum hatten Juristen des Bundeskriminalamts und des Innenministeriums dem BKA geraten, die Spionage-Software besser nicht zu kaufen. Laut der Recherchen eines Journalistenteams unter anderem von „Zeit", „Süddeutscher Zeitung" sowie Nord- und Westdeutschem Rundfunk hat das BKA Pegasus Ende 2019 dann aber doch bestellt. Zwar soll es sich um eine Version handeln, die nicht alle Funktionen enthält. Doch ist unklar, wie nachhaltig diese Funktionen abgestellt sind. Und wer das überprüft. Auch in Zukunft.

Wie gefährlich Pegasus werden kann, wenn autoritäre Staaten die Software kaufen, hatte eine Investigativkooperation von mehreren Medien weltweit bereits Mitte Juli gezeigt. Laut dieser Recherche wurden Handys von Hunderten Journalisten, Menschenrechtlern und Oppositionellen abgehört. Zu den Betroffenen zählen dem Bericht zufolge unter anderem französische Journalisten und viele Menschen, die in autoritären Staaten leben und wegen ihres Engagements gefährdet sind.

Demokratien sind verwundbare Gebilde, die auf der Balance von Macht und Kontrolle, von Freiheit und Sicherheit beruhen und dem Einzelnen die Unantastbarkeit seiner persönlichen Rechte garantieren. Nicht nur, weil es die Würde des Menschen verletzt, wenn er sich seines privaten Schutzraums nicht sicher sein kann. Auch der Schutz der Pressefreiheit und die Möglichkeit von Whistleblowern, Missstände anzuzeigen, ohne um Leib und Leben fürchten zu müssen, sind Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft Probleme zur Kenntnis nehmen kann, die sie besser lösen sollte. Also Voraussetzung dafür, dass eine Demokratie funktioniert.

Auf der anderen Seite stehen das ebenfalls berechtigte Bedürfnis nach Sicherheit und ein Geheimdienstapparat, der sich nie ganz in die Transparenzgebote der Demokratie einordnen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Umso dringlicher ist es, dem Agieren dieses Apparats klare Grenzen zu setzen. Und diese auch zu kontrollieren.

Die Digitalisierung stellt den Staat vor neue Herausforderungen, weil durch Cyberkriminalität neue Betätigungsfelder für Kriminelle und Terroristen entstanden sind. Zugleich bekommen die Inhaber staatlicher Gewalt ganz neue Überwachungsmittel in die Hände, und wie sich jetzt zeigt, gibt es keine Kontrollmechanismen, die zwingend sicherstellen könnten, dass die rechtsstaatlichen Grenzen weiter geachtet werden. Journalisten mussten ans Tageslicht bringen, was vor sich geht. Doch gerade deren Arbeit wird durch eine Software wie Pegasus potenziell gefährdet.