Zur Generalversammlung der Vereinten Nationen Der Super Bowl der Weltpolitik

Die Mächtigen, die manchmal auch die Ohnmächtigen sind, treffen sich zum Super Bowl der Weltpolitik. Wieder einmal zieht die Welt bei der Woche der Vereinten Nationen in New York ihre Jahresbilanz. Hoffnung ist im vergangenen Jahr kaum gewachsen, eher die Erkenntnis, dass das globale Zusammenleben der Nationen und Völker noch schwieriger geworden ist. Die Welt ist in Unordnung und die Vereinten Nationen sind angesichts der Vielzahl von Krisen, Konflikten und Kriegen kaum mehr in der Lage, die Einhaltung der Regeln zu überwachen. Neben der für kommende Generationen überlebenswichtigen Klimafrage dominiert zum zweiten Mal der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Generaldebatte wie auch die Aussprache im UN-Sicherheitsrat. Womöglich kommt es dabei auch zu einem ersten direkten Showdown zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der persönlich an den East River gereist ist, und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow – es sei denn, einer von beiden verlässt den Saal, während der andere spricht.