Billigung des Bundeskabinetts : Vereinfachter Zugang zu Kurzarbeit wird erneut verlängert

Berlin Sobald zehn Prozent der Beschäftigten Arbeitsausfall haben, können Unternehmen Kurzarbeitergeld anmelden. Das soll noch bis März 2022 gelten.

Firmen können noch bis März 2022 leichter Kurzarbeit anmelden als in normalen Zeiten. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeitsregeln um weitere drei Monate. Während der Pandemie können Betriebe bereits dann bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit anmelden, wenn zehn Prozent der Beschäftigten Arbeitsausfall haben. Sonst ist es mindestens ein Drittel.