90 Projekte werden finanziert : Bund verdreifacht Förderung für Corona-Forschung

Berlin Das Budget für die Initiative wird von 15 Millionen Euro auf 45 Millionen erhöht. Eines der geförderten Projekte hat bereits wichtige Erkenntnisse zum Ablauf der Krankheit bei verschiedenen Blutgruppen geliefert.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stockt die Mittel für Projekte zum besseren Verständnis des Coronavirus von 15 Millionen auf 45 Millionen Euro auf. Insgesamt würden damit 90 Projekte gefördert – im medizinischen Bereich, aber auch in der Forschung, die sich mit ethischen, rechtlichen oder sozialen Fragen befasse, teilte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in Berlin mit.