Debatte um Reiserückkehrer : Bund spricht sich gegen neue Grenzkontrollen aus

Berlin/Düsseldorf Mehrere Bundesländern fordern strengere Corona-Kontrollen bei der Einreise von Urlaubsrückkehrern, um ein Einschleppen der gefährlichen Delta-Variante zu verhindern. Die Bundesregierung lehnt Grenzkontrollen zum jetzigen Zeitpunkt aber strikt ab.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen in einer Region wieder eine fünftägige Mindestquarantäne einzuführen – ohne die derzeit mögliche Freitestung am ersten Tag. Kritik an den bestehenden Regeln kam zuvor auch von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er hatte in der „Welt“ bemängelt, dass bei Einreisen aus Risikogebieten derzeit ein Antigen-Test reiche, um Quarantäne zu vermeiden. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte bereits am Wochenende gefordert, dass auch Reiserückkehrer, die mit dem Auto unterwegs sind, kontrolliert werden müssten – eine mögliche Konsequenz wären Grenzkontrollen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte vom Bund klare Vorgaben für Urlaubsrückkehrer. Mit Blick auf die gerade begonnene Hauptreisezeit sagte Söder, im vergangenen Jahr habe der Bund hier viel zu spät gehandelt, dies dürfe sich nun nicht wiederholen. „Der Bund sollte jetzt noch einmal deutlich eine Ferienempfehlung durchgeben.“ Die vorhandenen Pflichten, sich nach dem Urlaub testen zu lassen, müssten nun auch kontrolliert werden.

Grenzkontrollen, wie sie im vergangenen Jahr zeitweilig eingeführt worden waren, seien „etwas sehr Hartes", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag. Sie sei der Meinung, „dass sich so etwas nicht wiederholen sollte“. Auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach sich dagegen aus. „Ich rechne nicht mit einem schnellen Ende der Corona-Pandemie. Es wäre naiv zu glauben, dass die Infektionszahlen bei uns nicht mehr steigen. Das zeigt sich ja auch in Ländern wie Großbritannien und Israel, die trotz hoher Durchimpfung ihrer Bevölkerung derzeit eine vierte Welle durchleben“, sagte Hans. „Gerade die Urlaubsreisen in den Sommerferien können ein Nährboden für eine weitere Pandemie-Welle werden. Wir wissen aber auch, dass die Vorsichtsmaßnahmen für Urlaubsreisen ihre Grenzen haben“, so der saarländische Ministerpräsident. „Für die Rückkehr aus bestimmten Risiko-Ländern oder für Flugreisende gelten ja bereits Testpflichten, diese sollten auch an den Flughäfen stärker kontrolliert werden.“ Von Reisenden, die mit dem Auto oder der Bahn beispielsweise aus Spanien oder Frankreich zurückkehrten, sei es aber schwierig, die Tests zu überprüfen. „Deshalb müssen wir weiterhin an regelmäßigen Tests etwa in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios oder Betrieben festhalten“, sagte Hans. „Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, sind Tests der beste Schutz, den wir der haben, solange nicht der Großteil unserer Bevölkerung geimpft ist.“ Testgestützte Modelle wie das Saarland-Modell seien daher von großer Bedeutung, wenn man einer weiteren Pandemie-Welle vorbeugen wolle, so der CDU-Politiker.