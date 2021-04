Impfgipfel mit den Ländern : Bund stellt Lockerungen für Geimpfte in Aussicht

Eine Ärztin impft beim Drive-In-Impfen in Hildesheim einen Mann mit dem Astrazeneca-Impfstoff (Archiv). Foto: dpa/Swen Pförtner

Berlin Müssen Geimpfte wirklich noch einen negativen Schnelltest mitbringen, wenn sie im Laden eine neue Jeans kaufen wollen? Am Montag wollen Bund und Länder ausführlich über Lockerungen für Geimpfte und Genesene beraten. Risikoethiker Nida-Rümelin geht mit Forderungen nach einem Lockdown-Ende unter bestimmten Voraussetzungen darüber hinaus.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag mehren sich Forderungen nach Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Laut Robert Koch-Institut seien Geimpfte und Genesene weniger infektiös als negativ getestete Personen. Es sei also „rechtlich geboten, dass Geimpfte dieselben Rechte haben wie Getestete“, sagte CDU-Chef Armin Laschet der „Süddeutschen Zeitung“.

Auch ein am Wochenende fertiggestelltes Eckpunktepapier der Bundesregierung, das für den Gipfel am Montag bestimmt ist, lies Lockerungspläne erkennen. Demnach könnten für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und für Genesene bei dem Zugang zu Ladengeschäften und bestimmten Dienstleistungen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die für negativ Getestete gelten. Bei der Einreise würde in den meisten Fällen die Quarantäne wegfallen, auch mehr Kontaktmöglichkeiten für geimpfte Bewohner von Pflegeheimen sind dem Vernehmen nach im Gespräch. Bis es tatsächlich zu Beschlüssen kommt, kann es aber noch dauern. Für Montag sind nach Angaben aus Regierungskreisen lediglich vorbereitende Gespräche geplant, die später in einer Verordnung münden könnten. Und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Abstandsgebot würden auch für Geimpfte, Genesene und Getestete noch für einen längeren Zeitraum weiter gelten. Auch ein Anspruch auf die Öffnung bestimmter Einrichtungen – etwa Museen oder Schwimmbäder – ergibt sich nach Einschätzung der Bundesregierung aus den für Geimpfte und Genesene festzulegenden Ausnahmen nicht.

Oppositionspolitiker signalisierten aber bereits Unterstützung. „Es richtig und notwendig, Beschränkungen für Menschen zurückzunehmen, von denen nach RKI-Einschätzung keine Gefahr mehr ausgeht, dass sie das Virus weiterverbreiten“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. „Das hätte man am besten bereits im Infektionsschutzgesetz geregelt. Jetzt muss die Bundesregierung so rasch wie möglich Klarheit herstellen“, forderte sie. „Alten Menschen in Pflegeheimen, die geimpft sind, sollte es wieder möglich sein, gemeinsam zu essen. Sie sollten auch wieder Besuch bekommen, Großeltern ihre Enkel besuchen dürfen“, sagte Göring-Eckardt und forderte zudem eine klare Regelung für Impfnachweise. „Wir brauchen Regelungen, die den Spielraum für Geimpfte und Getestete abstecken. Und wir brauchen endlich einen alltagstauglichen Vorschlag für einen Impfnachweis, aber auch einen verlässlichen Nachweis eines negativen Schnelltests“, sagte sie. „Ich erwarte vom Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Montag, dass sie hier Abhilfe schaffen, zurückgehaltene Impfdosen freigeben und dafür sorgen, dass kein Impfstoff weggeworfen wird.“ Es brauche eine Informationsoffensive, um das erschütterte Vertrauen in den Astrazeneca-Impftstoff insbesondere bei den über 60-Jährigen wieder herzustellen, sagte Göring-Eckardt.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) Unterdessen forderte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der „Bild am Sonntag“ einen „Fahrplan zurück ins normale Leben“. „Ende Mai sollten wir in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Ich will, dass wir als Regierung dann klare und mutige Öffnungsschritte für den Sommer festlegen“, sagte Scholz. Damit sollten sich Restaurants auf ihre Öffnung einstellen und die Bürger ihren Sommer planen können. Ebenfalls solle der Zeitpunkt festgelegt werden, ab wann wieder Konzerte, Theater und Fußball im Stadion möglich seien.

Der Philosoph und Risikoethiker Julian Nida-Rümelin forderte unterdessen ein Ende der Lockdown-Maßnahmen, sobald die Krankheitshäufigkeit und die Sterblichkeit vergleichbar mit einer Grippe sind. Nida-Rümelin, der Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, sagte unserer Redaktion: „Ich kann nicht für den Deutschen Ethikrat sprechen. Als Risikoethiker halte es für vertretbar, Lockdown-Maßnahmen aufzuheben, sobald Morbidität und Mortalität von Covid-19 unter das Niveau einer saisonalen Grippe fallen“, sagte Nide-Rümelin und verwies auf Dänemark, wo der Lockdown beendet werden soll, wenn alle Menschen über 50 und alle einschlägig Vorerkrankten ein Impfangebot erhalten haben. Nida-Rümelin nahm den Kurs der Bundesregierung kritisch in den Blick. „Hält die Bundesregierung hingegen weiter an einem Modell fest, das sich ausschließlich an Inzidenzzahlen orientiert, wird es auf absehbare Zeit keine dauerhaften Lockerungen geben können.“ Den Ansatz von No-Covid oder Zero-Covid halte er für falsch, sagte Nida-Rümelin. „Er würde mögicherweise in eine lang anhaltende Lockdown-Spirale münden“, so der Risikoethiker.

Beim Gespräch am Montag soll es auch um den Fortschritt der Impfkampagne und eine Aufhebung der Priorisierungen gehen. CDU-Chef Laschet mahnte angesichts steigender Impfstoffmengen, in den nächsten Wochen „das Impfsystem für alle zu öffnen“ und „spätestens im Juni die Priorisierungen“ bestimmter Gruppen bei der Impfung aufzuheben. Den Juni nennt auch das Bundesgesundheitsministerium als möglichen Zeitraum. CSU-Chef Markus Söder hält schon den Mai für möglich. „Nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Impfstoffe für jeden komplett freigegeben werden. Das sollte am besten noch im Mai erfolgen“, sagte Söder der „Bild am Sonntag“. Der bayerische Ministerpräsident schlug ferner vor, auch Schüler ab 16 Jahren „bei ausreichendem Impfstoff“ vermehrt zu impfen.

(jd/dpa)