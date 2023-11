Kampagne des Bundes Wenn der Missbrauchstäter aus der Familie kommt

Die Gesellschaft scheint für Missbrauch an Kindern hellhöriger geworden zu sein. Das dürfte den anhaltenden Skandalmeldungen aus der katholischen Kirche geschuldet sein, vielleicht aber auch der Kampagne „Schieb den Gedanken nicht weg!“ aus dem vergangenen Jahr. Diese Aktion des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Claus, folgt darum jetzt die nächste Kampagne: „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“ Mit Spots im Fernsehen, in den sozialen Medien und viel Aufklärungsmaterial will man das sogenannte Nahfeld erreichen. Wenn es für 85 Prozent der Erwachsenen in Deutschland unvorstellbar ist, dass Missbrauch in der eigenen Familien geschieht, dann ist dort der erste Ort von Aufklärung von Prävention. Und ein schwieriger. Was tun, wenn ein Kind ein verändertes Verhalten zeigt? Wenn es vielleicht nicht mehr so gerne zu den Großeltern will, weil der Bart von Opa kratzt? Ist das schon ein Anzeichen? Oder doch keins?