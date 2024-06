Bund und Länder Flucht vor der Flucht

Wie nur künftig umgehen mit der illegalen Migration? Deutschland will ein Problem lösen, man könnte auch sagen: los werden. Ausgerechnet am Weltflüchtlingstag haben Bund und Länder darüber beraten, wie Menschen aus anderen Weltregionen, die nach Deutschland drängen, aber womöglich keinen Anspruch nach dem Asylrecht haben, wieder zurückgeschickt, abgewiesen oder abgeschoben werden können. Auch wenn es nur ein Zufall des Terminkalenders ist, steht der Termin doch irgendwie sinnbildlich just dann auf der Tagesordnung, wenn an die 117 Millionen Menschen erinnert wird, die aktuell weltweit auf der Flucht sind. Viele von ihnen sind Flüchtlinge im eigenen Land, sogenannte Binnenvertriebene. Wer wirklich flieht, hat keine Wahl und meist auch keine Zeit. Flucht ist etwas anderes, als geordnet auszuwandern. Es ist das Ergebnis von blanker Not, ein Überlebensreflex. Deutschland und Europa können sich schon jetzt auf Millionen weitere Flüchtlinge einstellen, sollte Russlands Machthaber Wladimir Putin seinen Feldzug in der Ukraine – zumindest in Teilen – gewinnen. Dann werden weiter Menschen nach Deutschland strömen.