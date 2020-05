Verkehrswende : Bund gibt 4,8 Millionen Euro für NRW-Radschnellwege

Düsseldorf Bund und Land treiben den Ausbau des Radschnellwege-Netzes voran. Das Ministerium von Andreas Scheuer schießt nun rund 4,8 Millionen Euro in drei Projekte. Die Bürger im Ruhrgebiet und im Raum Aachen sollen so vom Umstieg vom Auto aufs Rad animiert werden.

Eine Art A40 für Fahrradfahrer soll der RS1 in Zukunft einmal sein, der erste Radschnellweg der Republik zwischen Hamm und Duisburg. Eine 101 Kilometer lange Fahrradautobahn quer durch das Ruhrgebiet. Zehn Jahre ist die Idee zum Verkehrsprojekt schon alt. Inzwischen hat der Landesbetrieb Straßen.NRW bei Planung und Bau des Projektes den Hut auf. Und es nimmt an Fahrt auf.

Wie unsere Redaktion aus dem Bundesverkehrsministerium erfuhr, hat das Ressort von Andreas Scheuer (CSU) Finanzmittel in Höhe von 4,4 Millionen Euro für zwei RS1-Bauabschnitte bewilligt. Demnach fließen 105.000 Euro in die Planung eines 890 Meter langen Streckenabschnitts in Bochum. Der Planungszeitraum erstreckt sich über zwei Jahre und soll voraussichtlich im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Weitere rund 4,3 Millionen Euro fließen in den Bau von zwei Teilstücken des insgesamt 2,8 Kilometer langen Radschnellweg-Abschnitts in Gelsenkirchen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen und bereits im nächsten Jahr fertiggestellt werden.