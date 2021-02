Wahl in Baden-Württemberg : So funktioniert die Briefwahl in Baden-Württemberg

Am 14. März wird in Baden-Würrtemberg gewählt.

Baden-Würrtemberg Die Corona-Pandemie steigert die Beliebtheit der Briefwahl und bringt viele Wählerinnen und Wähler dazu, ihre Stimme postalisch abzugeben. Auch bei den anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 14. März wird es vermutlich mehr Briefwählerinnen und Briefwähler als in den vergangenen Jahren geben. Das müssen Sie dabei beachten.

Muss die Briefwahl extra beantragt werden?

Ja. Im Bundesland Baden-Württemberg muss die Briefwahl extra beantragt werden. Einen Vorschlag der Grünen, dass Wahlberechtigte mit der Wahlbenachrichtigung automatisch Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen, wurde abgelehnt. Besonders die CDU verwies dabei auf verfassungsrechtliche Bedenken. Um seine Stimme bei Brief abzugeben, muss der Schein somit extra beantragt werden. Eine Begründung muss es nicht geben. Alle Bürgerinnen und Bürger können ohne Grund per Post ihre Stimme abgeben. Nachdem die Briefwahl beantragt wurde erhält man einen Wahlschein, einen Stimmzettel des Wahlkreises, einen Stimmzettelumschlag und einen Wahlbriefumschlag.

Ab welchem Datum kann in Baden-Württemberg die Briefwahl beantragt werden?

Eine Wahlbenachrichtigung erhalten alle Bürgerinnen und Bürger des südwestlichen Bundeslandes bis spätestens 21. Februar. In den Unterlagen befinden sich unter anderem Informationen, sowie das Antragsformular für die Briefwahl. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Briefwahl bereits früher zu beantragen.

Wann ist der späteste Termin, um die Briefwahl zu beantragen?

Der späteste Termin, um die Briefwahl zu beantragen ist der 12. März um 18 Uhr. Nur bei speziellen Fällen, zum Beispiel aufgrund von Erkrankungen, kann es zu Ausnahmen kommen und eine Verlängerung bis zum Wahlsonntag, 14. März, könnte stattgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, dass jemand anderes die Briefwahl beantragt. Hierbei benötigt besagte Person jedoch eine schriftliche Vollmacht.

Bis wann müssen die Briefwahlunterlagen eingegangen sein?

Spätestens bis 18 Uhr am Wahltag (Sonntag, der 14. März) müssen die Unterlagen bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle angekommen sein. Kommen die Unterlagen zu spät an, können sie nicht mehr mitgezählt werden. Bei weit entfernten Orten sollten die Unterlagen somit früh aufgegeben werden.

Wie hoch war die Briefwahl-Beteiligung in den letzten Jahren?