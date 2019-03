Kommentar zum Brexit: Riskanter Aufschub

Berlin Die Briten spielen beim Brexit auf Zeit. Für den Rest Europas ist das Drama um den Ausstieg Großbritanniens eine enorme Belastung - insbesondere in Wahlkampfzeiten.

Ein Aufschub für die Briten in ihrem Kampf um den Austritt aus der Europäischen Union birgt für die übrigen 27 Nationen der Europäischen Union ein hohes Risiko. Der Kontinent ist beim Brexit-Deal an seine Grenzen gegangen. Über die Regeln des Austritts der Briten darf nicht noch einmal verhandelt werden. Damit würde die EU sich lächerlich machen und andere nationalstaatlich ausgerichteten Regierungen in der Gemeinschaft geradezu ermuntern, sich auch eine Extra-Wurst zu genehmigen.

Was also soll ein Aufschub bringen? Die Chance, dass die Briten nach einem zweiten Referendum geläutert in der EU bleiben, sind verschwindend gering. Dass Theresa May mit dem von ihr verhandelten EU-Deal doch noch eine Mehrheit im Unterhaus findet, ist ebenfalls unwahrscheinlich.