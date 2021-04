Chaos beim : Breiter Schulstart in NRW droht zum Desaster zu werden - Lehrerimpfungen nötig

NRW-Kultusministerin Yvonne Gebauer (FDP) musste den Start des Präsenzunterrichtes um eine Woche auf den 19. April verschieben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Autoritär versucht das Land NRW, den breiten Start des Präsenzunterrichtes am Montag durchzupeitschen. Tatsächlich müssen immer mehr Kommunen wie jetzt der Kreis Mettmann schon wieder aussteigen, Einheitslösungen für alle Schulen sind fragwürdig. Und NRW sollte von anderen Bundesländern lernen, und die Impfung aller Lehrer und nicht nur an Grundschulen vorbereiten.

Der breite Neustart des Präsenzunterrichts an NRW-Schulen ab diesem Montag ist fragwürdig. Während der Bund die Notbremse gegen den schnellen Anstieg der Corona-Infektionen vorbereitet, beharrt NRW-Bildungsministern Yvonne Gebauer (FDP) darauf, Lehrer und Schüler müssten wieder häufiger zusammenkommen, weil nur so der Lernerfolg zu sichern sei.

Tatsächlich ist erstens ärgerlich, dass das Land den Schulen nicht mehr Wahlfreiheit gibt sondern ein autoritäres Einheitskonzept durchprügelt. Viele Kollegien haben den Distanzunzunterricht mit Videokonferenzen, Telefonaten und/oder gut vorbereiteten Hausaufgaben mittlerweile so gut weiterentwickelt, dass er bei älteren Schülern dem seltsamen Wechselunterricht überlegen sein kann: Der Lernfortschritt in geteilten Klassen, von denen immer die eine Hälfte zum Unterricht kommt, die andere zu Hause arbeitet, ist oft viel niedriger, als wenn der Lehrer sich darauf konzentriert, für alle gemeinsam einen vernünftigen Online-Unterricht zu organisieren. So hat er möglicherweise auch viel mehr Zeit, schwachen Schülern einzeln zu helfen statt sich mit zwei geteilten Gruppen auseinandersetzen zu müssen.

Zweitens führt es nur zu Verwirrung, von allgemeinem Präsenzunterricht zu reden, während täglich neue Kreise die Schulen nun doch nicht öffnen. In der Nacht zu Sonntag verkündete der Kreis Mettmann den Ausstieg, am Freitag verabschiedeten sich Duisburg, Krefeld, Wuppertal und zehn weitere Kommunen und Landkreise vom Präsenzunterricht, so wird es wohl weitergehen.

Drittens ist ein breiter Unterrichtstart ohne Impfangebot für Lehrer und Lehrerinnen auch an weiterführenden Schulen angesichts der steigenden Infektionen unverantwortlich. Sie müssen täglich mit dutzenden Schülern umgehen, sie sollen diese bei den so sinnvollen Corona-Tests unterstützen. Da ist falsch, so wie bisher nur Pädagogen und Pädagoginnen an Grundschulen und Förderschulen zu immunisieren.