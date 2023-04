Minister als Baumeister Wie Boris Pistorius bei der Bundeswehr aufräumt

Schon in den Tagen der Münchner Sicherheitskonferenz ließ Pistorius durchblicken, dass er sein Ministerium umbauen werde. Ob es einen neuen Planungsstab geben werde, ließ er da noch offen. Nun berichtet die „Bild“-Zeitung, dass Pistorius die Leitungsebene seines Hauses deutlich verkleinern wolle – und dabei 160 der 370 Stellen streichen wolle. Näheres bei einer außerordentlichen Personalbesprechung nach Ostern. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Ein Sprecher erklärte, man wolle sich an Personalspekulationen nicht beteiligen. Der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr mit Sitz in Bonn teilte prompt mit, bisher gebe es Informationen zum beabsichtigten Umbau im Ministerium „lediglich mündlich“. VBB-Bundesvorsitzende Imke von Bornstaedt-Küpper sagte auf Anfrage, bislang sei sie von Staatssekretär Nils Hilmer, einem Pistorius-Vertrauten, nur mündlich informiert worden. Die Reform habe es in sich. Die Büros der Staatssekretäre würden verkleinert – von rund 20 Mitarbeiter auf künftig fünf. Explizit habe Hilmer bislang nur die Büros der beamteten Staatssekretäre erwähnt, nicht die der parlamentarischen. Geplant sei die Einführung eines Planungs- und Führungsstabes, „der ein Arbeitsmuskel für die politische Leitung“ sein soll – für die beamteten Staatssekretäre, den Generalinspekteur und den Minister. Der Minister lasse „zu Recht keine Zweifel, dass er Strukturen straffen und Entscheidungsprozesse beschleunigen möchte“, der geplante Stab bewirke aber das Gegenteil, weil das Ministerium so „eine zusätzliche Sollbruch- und Schnittstelle“ bekomme. Jetzt ist die Unruhe groß. Pistorius jedenfalls hat sich das Organigramm seines Hauses genau angesehen – und lässt es nun neu zeichnen. Am 20. April will er Entscheidungen verkünden.