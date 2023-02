Waffenlieferungen und Munitionsnachschub für die Ukraine Ein Logistikwettlauf

Tempo kann in diesen Tagen und Wochen des Ukraine-Krieges den Unterschied machen. Es geht um Geschwindigkeit, die den Verlauf des Krieges entscheidend mitbeeinflussen könnte. Russland lässt seine Kriegs- und Rüstungsmaschinerie auf Hochtouren laufen. Es schickt in Kampfzonen wie die Stadt Bachmut immer neue menschliche Wellen, darunter Tausende Ex-Häftlinge und Wagner-Söldner, die regelrecht verbrannt werden, um den Widerstand der Ukraine zu brechen. Vor der erwarteten russischen Frühjahrsoffensive drängt wiederum die Ukraine im Westen auf Nachschub bei Munition, auf weitere Waffenunterstützung, auf Panzer, auch auf Kampfjets. Längst ist ein regelrechter Logistik-Wettlauf entbrannt. Wer liefert wie schnell? Wer bildet in möglichst kurzer Zeit ukrainische Soldaten etwa am Kampfpanzer „Leopard“ aus?