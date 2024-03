Der deutsche Verteidigungsminister in Schweden Putin, Pistorius und die grünen Männchen

In Schweden absolviert der deutsche Verteidigungsminister seinen Antrittsbesuch beim nächsten Nato-Mitglied. 31 plus Schweden wird es bald heißen, nachdem auch Ungarn als letztes Nato-Land in der vergangenen Woche seine Vorbehalte gegen einen Beitritt Schwedens fallengelassen hat. Dafür gibt es für Ungarns Regierungschef Viktor Orban nun Kampfjets – Typ „Gripen“, made in Sweden. In Stockholm informiert sich Pistorius auch über das dort praktizierte Wehrpflichtmodell. In dem skandinavischen Land, das 2017 zur Wehrpflicht zurückgekehrt ist, werden alle jungen Frauen und Männer eines Jahrgangs gemustert. Die Streitkräfte wenden sich dann gezielt an jene Kandidatinnen und Kandidaten, die ihnen für einen Dienst in der Armee besonders geeignet erscheinen. Womöglich nimmt Pistorius an diesem Modell eine Anleihe. Der Verteidigungsminister: „Dass ich ein gewisses Faible für das schwedische Modell habe, daraus habe ich nie einen Hehl gemacht.“ Eine Richtungsentscheidung mit einer Rückkehr zu einem Wehrpflicht-Modell schon 2025, wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ verbreitet, habe er allerdings noch nicht getroffen. Aktuell würden mögliche Modelle überprüft. „Ob 2025 dabei herauskommt oder ein anderes Jahr, das wird sich zeigen“, versucht Pistorius das Tempo bei der Suche nach einem Wehrpflicht-Modell für Deutschland herunterzuspielen. Aktionismus ist seine Sache nicht.