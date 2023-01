Verteidigungsminister Boris Pistorius trifft Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Warten auf das Panzer-Wort des Kanzlers

Vielleicht ist der Nato-Generalsekretär an diesem Tag auch in Berlin, um mehr Bewegung in die Sache zu bringen. Da passt es, dass Nato-Nachbar Polen am Tag des Besuchs von Stoltenberg im Bendler-Block die Erlaubnis in Deutschland beantragt hat, „Leopard“-Panzer aus seinen Beständen an die Ukraine liefern zu dürfen. Pistorius kündigt jedenfalls an: „Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt.“ SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert dazu ein Votum im Bundessicherheitsrat.