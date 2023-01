Boris Pistorius beim Einsatzführungskommando Ein Minister auf Inspektion

Unter anderem muss sich Pistorius gut überlegen, wie er die Abgabe militärischen Großgeräts an die ukrainischen Streitkräfte aus Beständen der Bundeswehr wieder auffüllt. Diese Woche will er auch mit der Rüstungsindustrie sprechen, wie mehr Tempo in die Beschaffung kommen kann. Gerade erst hat vor allem Bundeskanzler Scholz nach langem Zögern grünes Licht für die Lieferung von „Leopard“-Panzern aus Einheiten der Bundeswehr gegeben. Am Mittwoch besucht Pistorius ein Panzerbataillon in Augustdorf bei Bielefeld, das 14 „Leopard“-Panzer an die Ukraine abgibt. Schon kocht die Debatte darüber hoch, ob Deutschland nicht auch Kampfjets an die Ukraine liefern sollte. Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk, vormals Botschafter seines Landes in Berlin, fordert zudem deutsche Fregatten, damit die Ukraine ihre Häfen im Schwarzen Meer schützen könne. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, unterstützt eine mögliche Lieferung von Kampfjets an die Ukraine und nennt eine solche Abgabe in einem Fernsehinterview „adäquat“. Nach seinen Worten kommen hierfür vor allem US-amerikanische F16-Jets oder Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart aus alten DDR-Beständen in Frage.