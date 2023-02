Münchner Sicherheitskonferenz und Ukraine-Krieg Auf der Suche nach der verlorenen Munition

Verteidigungsminister Boris Pistorius, nach eigenen Worten ein „Kind des Kalten Krieges“, will geben, was er geben kann: „Ich habe ganz klar gemacht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss.“ Interessant: Anders als Pistorius und auch Baerbock sagt Bundeskanzler Olaf Scholz nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Scholz spricht bevorzugt davon, Putin dürfe seine Kriegsziele nicht erreichen. Das klingt weicher. Pistorius will den Verteidigungsetat aufstocken. Zehn Milliarden Euro plus ab 2024. Und vor allem will er das Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Eigentlich will er noch mehr. Darüber wird noch zu sprechen sein.