Zur Kriegsdebatte in der Ampel Ein Basta vom Minister – Pistorius, Mützenich und der Frieden

Man muss Pistorius nur zuhören. Der deutsche Verteidigungsminister ist gerade zurück von einer Polen-Reise, als er am Dienstagmorgen jenes Lasso wieder aufrollte, das Mützenich zuvor als Hoffnung auf eine Waffenruhe geworfen hatte. Mützenich hatte dafür auch von nicht ganz unverdächtiger Seite Beifall bekommen. Selbst Alt-Kanzler Gerhard Schröder, weiter treuer Putin-Freund, attestierte dem SPD-Fraktionschef, „Herr Rolf Mützenich“ sei mit seiner Idee, den Ukraine-Krieg etwa einzufrieren, „auf dem richtigen Weg“. Pistorius wiederum gefällt die Vokabel vom „Einfrieren“ des Krieges in diesem Fall ganz und gar nicht. „Weil das Wort einfrieren signalisiert, man könne einen solchen Krieg und wir reden ja nicht über einen beidseitigen Konflikt, einen solchen Krieg einfach so einfrieren und dann hoffen, dass es besser wird. Wir wissen aus der Geschichte und aus den Erfahrungen mit Putin, dass das niemals so sein wird“, so Pistorius im Deutschlandfunk. Mützenich stehe vielmehr für den Wunsch nach Frieden. Doch die SPD sei „keine Partei der Putin-Versteher“, stellt der Verteidigungsminister klar.