Debatte über Kampfjets für die Ukraine Keine Zauberlösung im Tank

Boris Pistorius will nichts ausschließen. Ob er ausschließen könne, dass….? Nein, kann er nicht. Auch nicht bei dieser Frage: Kampfjets für die Ukraine Ja oder Nein? Wenn er in seinem politischen Leben etwas gelernt habe, dann vielleicht die Erkenntnis, dass „Ausschließeritis“ einen nicht weiterbringe. Neben Pistorius steht an diesem sonnigen Nachmittag im Berliner Bendler-Block sein britischer Amtskollege Ben Wallace. Gerade machen Berichte die Runde, wonach die Niederlande und eben auch Großbritannien an einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine schmieden würden. Was Großbritannien denn liefern wolle und was Deutschland liefern könnte? Wallace macht den Anspruch an eine mögliche Kampfjet-Koalition erst einmal so klein wie möglich. Die Devise: Nur niemanden aufregen oder gar Russland reizen. „Großbritannien wird der Ukraine keine Kampfflugzeuge zu Verfügung stellen“, sagt der Gast aus London trocken. Sein Land arbeite an einer „Plattform“, wie er es formuliert, auf der man der Ukraine auch langfristig Unterstützung anbieten könne: Training, Ausbildung, Steigerung der Widerstandskraft, aber keine Kampfjets. „Wir haben keine Zauberlösung“, betont Wallace.