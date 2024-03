Verteidigungsminister in Finnland Boris Pistorius im Bunker – zum Schutz vor Putin

Pistorius ist nach Schweden, Norwegen nun also bei den „Guten“ in Finnland. Nach der mehr als ärgerlichen Abhör-Affäre, bei der russische Geheimdienste eine Schaltkonferenz deutscher Luftwaffen-Generäle belauscht haben, sind die vier Tage seiner Skandinavien-Reise eine willkommene Auszeit von diesem Thema. Nächste Woche will Pistorius dann am Montag im Verteidigungsausschuss dazu Rede und Antwort stehen und berichten, ob und gegebenenfalls gegen welche Vorschriften deutsche Luftwaffen-Offiziere bei ihrer abgehörten Dienstbesprechung verstoßen haben. Fragen zu Taurus wird er sich da gleichfalls anhören müssen. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Henning Otte (CDU), der Pistorius auf seiner Reise begleitet, ärgert sich darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, den der Ausschuss geladen hat, nicht erscheint. „Olaf Scholz kneift und will nicht zur Verfügung stehen. Das muss nun der Verteidigungsminister übernehmen.“ Otte sagt dazu unserer Redaktion: „Boris Pistorius muss den Widerspruch aufklären, ob deutsche Soldaten im Falle einer Lieferung von Taurus in der Ukraine gebraucht werden — oder eben nicht. Die Führung der Luftwaffe sagt Nein, der Kanzler sagt Ja. Was gilt denn nun? Es zeigt sich hier ein Disput zwischen dem Verteidigungsminister und dem Bundeskanzler.“ Die Luftwaffenführung habe deutlich gemacht, dass deutsche Soldaten für Taurus in der Ukraine nicht gebraucht würden. „Wir sollten also liefern können“, erwartet Otte.