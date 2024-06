Bodo Ramelow und sein Kampf gegen die AfD Ganz oben auf der Brandmauer

Die Sommerreise soll helfen, die Stimmung für den Amtsinhaber aufzuhellen. Um Bildung in Kita und Schule, um ein Leuchtturm-Projekt für Telemedizin, um ein Kaffee-Start-up und um das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte geht es an diesem Tag. Fünf Termine, der Tag ist dicht getaktet. In der „Nordschule Jena“, einer integrativen Grundschule, sagt Ramelow beim Besuch einer Klasse: „Ich heiße Bodo und mein Lieblingsfach war Singen, also Musik.“ Gut 7100 Lehrerinnen und Lehrer habe er in seiner Zeit als Regierungschef seit 2014 neu eingestellt. Aber immer noch seien 800 Lehrerstellen in Thüringen unbesetzt. Ramelow: „Ich kriege einfach keine Leute.“ Dabei ist Bildung, auch die Integration von Menschen mit Behinderung, eine Herzensangelegenheit von Ramelow. Er weiß, wovon er spricht. In der Schule sagten die Lehrer über ihn: „Hochintelligent, aber stinkend faul.“ Tatsächlich versuchte Ramelow, der sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg machte, seine Legasthenie zu überspielen – als Klassenclown, wie er heute selbst erzählt. Nun ist die Lage in Thüringen alles andere als clownesk, sondern politisch ernst – und fragil. Wer weiß, wohin der Freistaat steuert und wie viel von einem möglichen Rechtsruck auf den Rest der Republik abfärbt? Ramelow ist 68 Jahre alt, ob er die nächste Landesregierung anführt, ist ungewiss. Er könnte sich, wenn es mit einer Verlängerung seiner Amtszeit nicht mehr klappt, zurückziehen – in sein „Holzhäuschen“ nahe der Bleilochtalsperre. Aber lieber will er mit dabei sein, die Brandmauer gegen die rechte AfD so hoch wie möglich zu ziehen. Wenn er dann doch einen „Chef“ hat? Mal sehen.