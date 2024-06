Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow „Sahra Wagenknecht ist eine Phantom-Kandidatin“

Ramelow Wenn man als Regierung einen strategischen Partner in der Opposition hat, kann man das machen, und Rot-Rot-Grün in Thüringen hat das immerhin fünf Jahre lang sehr ordentlich hinbekommen. Wir haben am Ende 146 Gesetze in dieser Legislaturperiode verabschiedet, auch jedes Jahr einen Landeshaushalt mit Mehrheit und von Teilen der CDU unterstützt durchs Parlament gebracht. Dennoch kann ich meinem Bundesland nicht empfehlen, noch einmal eine solche Regierungssituation anzustreben. Ich trete jedenfalls dafür an, nach der Landtagswahl am 1. September zu einer Konstellation zu kommen, die verlässliche Mehrheitsentscheidungen für die Regierung möglich macht. Weichenstellungen, die für Thüringen in verschiedenen Bereichen notwendig werden, sind nicht mit einer Minderheitsregierung zu gestalten.