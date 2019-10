Vor dem Digitalgipfel der Bundesregierung : Bitkom-Präsident schlägt vor Digitalgipfel in Dortmund Alarm

Dortmund An diesem Montag und Dienstag lädt die Bundesregierung zum Digitalgipfel in Dortmund. Der Branchenverband Bitkom stellt Union und SPD ein denkbar schlechtes Zeugnis für ihre gemeinsame Digitalpolitik aus. Doch auch die Wirtschaft leistet dem Bitkom zufolge zu wenig.

Vor dem Start des Digitalgipfels der Bundesregierung hat Bitkom-Präsident Achim Berg vor einer Außenseiterrolle bei der Digitalisierung gewarnt. „Deutschland ist die weltweit viertgrößte Volkswirtschaft, aber bei der Digitalisierung spielen wir nicht mehr vorne mit“, beklagte der Chef des IT-Branchenverbandes. Viele digitale Vorzeigeprojekte wie die elektronische Gesundheitskarte seien mehr oder weniger gescheitert. „Wir wollen flächendeckenden Mobilfunk, aber möglichst ohne Masten“, kritisierte Berg. Tausend Genehmigungsverfahren für Funkmasten seien derzeit überfällig. „Es scheitert nicht unbedingt am politischen Willen, aber an Strukturen, die Deutschland bei der Digitalisierung an die analoge Kette legen“, so der Verbandschef.

Der diesjährige Gipfel beschäftigt sich vor allem mit digitalen Plattformen in Deutschland und Europa. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am Dienstag seine Pläne für eine europäische Cloud-Lösung präsentieren. Damit soll eine „leistungs- und wettbewerbsfähige, sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur für Europa“ geschaffen werden, heißt es in einem gemeinsamen Papier des Wirtschaftsministeriums und der beteiligten Akteure, das unserer Redaktion vorliegt. Nach Angaben des Ministeriums will Altmaier das Projekt unter dem Namen „Gaia X“ auf dem Digitalgipfel in Dortmund vorstellen.

Bitkom-Chef Berg sieht die Hausaufgaben noch woanders. „Beim E-Government gehören wir europaweit zu den Schlusslichtern und verlieren Jahr für Jahr an Boden, während Länder wie Dänemark, Österreich oder Litauen das Tempo vorgeben.“ Deutschland wolle bis Ende 2022 alle 575 Verwaltungsdienstleistungen online zugänglich machen — und schon heute zeichne sich ab, dass dieses Versprechen nur in Teilen eingelöst würde.

Der frühere Microsoft-Deutschlandchef nimmt jedoch auch die Unternehmen in die Verantwortung „Die Wirtschaft hat auch ihren Anteil daran, dass uns Nationen wie die USA davonlaufen“, sagte Berg. Die Pro-Kopf-Investitionen in IT lägen in den USA mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland und wachsen dazu noch dreimal schneller.

Eine Umfrage hatte zuletzt ergeben, dass zwölf Prozent der deutschen Unternehmen sich durch die Digitalisierung in ihrer Existenz bedroht fühlen, 37 Prozent haben nach eigenem Bekunden Probleme, die Digitalisierung zu bewältigen – aber nur jedes fünfte Unternehmen investiert in die Digitalisierung seines Geschäftsmodells.

Um Deutschland zu einem „digitalen Antreiber“ zu machen, brauche es eine in sich konsistente Strategie Deutschlands. „Wir brauchen die volle Konzentration auf unsere spezifischen Stärken, wie die Automobilwirtschaft, vernetzte Industrieproduktion oder KI-Forschung, statt einer Ressourcenverteilung mit der Gießkanne“, sagte Berg. Es brauche ein neues Verständnis von Daten. „Wir müssen einen neuen Anlauf nehmen, um den Schutz persönlicher Daten und den Einsatz von Daten in eine funktionierende Balance zu bringen. Infrastrukturen und Daten sind die Basis für das digitale Deutschland“, so der Bitkom-Chef.

Unterdessen hat die Grünen-Bundestagsfraktion einen Antrag ins deutsche Parlament eingebracht, in dem sie fordert, den nächsten Gipfel unter das Motto „Frauen in der Digitalbranche und Informatik“ zu stellen. „Wenn die Digitalisierung ein Erfolg werden soll, dann brauchen wir dringend mehr Frauen, die aktiv daran mitarbeiten“, sagte die Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik, Anna Christmann. Sie beklagte zudem den geringen Frauenanteil bei den Veranstaltungen des Gipfels. „Während die letzten drei Jahre nicht einmal ein Viertel der Podiumsgäste weiblich waren, liegt der Frauenanteil nun zwar immerhin bei gut 30 Prozent. Das ist aber nur ein kleiner Forstschritt, am Ziel sind wir noch lange nicht“, sagte Christmann. Ihr Büro hatte ausgerecht, dass von den 224 Rendenern im Programm (ohne Moderation) in diesem Jahr nur 70 Frauen sind. Das entspräche einem Frauenanteil von 31,25 Prozent.

(jd)