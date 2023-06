Taliban-Regime Ausgesetzte Hilfe für Afghanistan

Wenn Schutzprogramme ausgesetzt werden, entstehen Schicksale wie dieses: Ein bekannter Journalist aus Afghanistan hat sich in exponierter Stellung mit seiner kritischen Berichterstattung für die Entwicklung seines Landes stark gemacht. Als die Taliban im August 2021 über Nacht an die Macht kommen, muss er untertauchen und sucht verzweifelt nach Wegen, der Bedrohung zu entkommen. Nach Vermittlung der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ wird sein Fall von der Bundesregierung anerkannt, er erhält eine Aufnahmezusage und flieht auf Anweisung nach Pakistan, um von dort auszureisen. Doch dann stoppt die deutsche Regierung alle laufenden Aufnahmeprozesse bis auf weiteres wegen „Hinweisen auf mögliche Missbrauchsversuche“, so das Bundesinnenministerium. Ein konkreter Fall war zuvor an die Öffentlichkeit gekommen. Der bedrohte Journalist gehört jetzt zu 620 Menschen mit Ausreisezusage, die in Pakistan festsitzen. Er lebt mit deutscher Unterstützung in einer bewachten Unterkunft und wurde dort bereits von bewaffneten Männern aufgespührt. Laut dem Auswärtigen Amt gibt es außerdem 700 Menschen mit Aufnahmezusage im Iran. In Afghanistan selbst sollen es 12.600 sein.