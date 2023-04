„Big Brother Awards“ Finanzminister Lindner, DHL und Zoom erhalten Negativpreis

Eine „Big Brother“-Statue ging am Freitagabend zudem an das Technologieunternehmen „finleap connect GmbH“ in Berlin für eine Panne bei seinem Kontowechselservice. Laut Digitalcourage wurden dabei über Jahre hinweg fälschlicherweise Briefe mit sensiblen Kundendaten wie Geburtsdatum, Adresse und Verwendungszweck an Firmen geschickt, die mit dem Vorgang nichts zu tun hatten. Gegenüber Digitalcourage habe ein PR-Berater von „finleap“ die Vorwürfe abgewiegelt, der Fehler liege bei den Bankkunden, sagte Tangens dem Evangelischen Pressedienst (epd). Digitalcourage hat den Fall bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet.